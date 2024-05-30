Конкурент Tesla разработал гибридные автомобили с запасом хода более 2000 километров

Китайский автопроизводитель и конкурент Tesla компания BYD представила гибридный силовой агрегат нового поколения с чрезвычайно низким расходом топлива и рекордным запасом хода. Машина, созданная на новой платформе, с полностью заряженным аккумулятором и полным баком бензина сможет проезжать более 2000 километров.

Новая силовая установка BYD / © BYD

Новая силовая установка появится в двух гибридных седанах BYD — Qin L и Seal 06. Их стоимость в Китае стартует с отметки 99 800 юаней (или около 1,2 миллионов рублей по текущему курсу). Для сравнения Toyota Camry Hybrid, например, имеет запас хода около 1100 километров, при этом в США она продается за более чем 28 000 долларов (или более 2,5 миллиона рублей по текущему курсу).