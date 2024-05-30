Первый в мире деревянный спутник отправят на орбиту в сентябре

Первый в мире деревянный спутник / © Sumitomo Forestry

Спутник LignoSat, который представляет собой куб с длиной грани 10 сантиметров, сделан из магнолии. Древесина этого дерева была выбрана для корпуса аппарата, потому что она относительно гибкая, но при этом обеспечивает достаточную прочность. Во время экспериментов на МКС образцы магнолии не потеряли своих основных свойств и достойно выдержали 290 дней в открытом космосе.

На следующей неделе деревянный аппарат передадут специалистам японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для испытаний и проверки, а затем его отправят в США, оттуда LignoSat будет доставлен на МКС кораблем Dragon компании SpaceX в сентябре 2024 года.

Экспериментальный спутник будет выпущен в космос с борта МКС, а установленные на нем датчики будут передавать данные о состоянии аппарата. Идея состоит в том, чтобы в будущем создавать спутники с деревянным корпусом. Ведь, когда обычный аппарат, отслужив свой срок, падает на Землю, то при сгорании в атмосфере от него отслаиваются куски металла, многие из которых остаются на околоземной орбите, тем самым засоряя ее. С деревянным спутником эта проблема просто не возникает.