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Первый в мире деревянный спутник отправят на орбиту в сентябре
Команда исследователей из Университета Киото вместе с сотрудниками японской лесозаготовительной компании Sumitomo Forestry построили телекоммуникационный спутник LignoSat, корпус которого выполнен из дерева.
Спутник LignoSat, который представляет собой куб с длиной грани 10 сантиметров, сделан из магнолии. Древесина этого дерева была выбрана для корпуса аппарата, потому что она относительно гибкая, но при этом обеспечивает достаточную прочность. Во время экспериментов на МКС образцы магнолии не потеряли своих основных свойств и достойно выдержали 290 дней в открытом космосе.
На следующей неделе деревянный аппарат передадут специалистам японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для испытаний и проверки, а затем его отправят в США, оттуда LignoSat будет доставлен на МКС кораблем Dragon компании SpaceX в сентябре 2024 года.
Экспериментальный спутник будет выпущен в космос с борта МКС, а установленные на нем датчики будут передавать данные о состоянии аппарата. Идея состоит в том, чтобы в будущем создавать спутники с деревянным корпусом. Ведь, когда обычный аппарат, отслужив свой срок, падает на Землю, то при сгорании в атмосфере от него отслаиваются куски металла, многие из которых остаются на околоземной орбите, тем самым засоряя ее. С деревянным спутником эта проблема просто не возникает.
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Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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