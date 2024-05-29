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SpaceX установила рекорд по количеству выполненных запусков за календарный месяц

Компания Илона Маска 28 мая осуществила сразу два пуска за день и тринадцать в общей сложности за календарный месяц, тем самым установив новый рекорд по количеству выполненных запусков.

Ракета Falcon 9 запускает новую группу интернет-спутников Starlink на орбиту / © SpaceX

Утром 28 мая ракета Falcon 9 отправила новую группу интернет-спутников Starlink на орбиту со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. А ближе к вечеру Falcon 9 стартовала с научным спутником Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) на борту с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

© VideoFromSpace

Оба запуска признаны успешными, полезная нагрузка была благополучно развернута в космосе, а первые ступени ракет вернулись на Землю.

Следующий запуск ракеты SpaceX запланирован на 1 июня.