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Первые в мире капсулы спасения, в которых можно жить неделями, вышли на стадию производства

Британская компания Survival Capsule после почти 20 лет разработки и тестирования высокотехнологичных капсул выживания, способных плавать на воде и предназначенных для спасения жизней во время разрушительных цунами, находится на пороге производства.

Капсула выживания Survival Capsule / © Survival Capsule

Руководитель Survival Capsule Джулиан Шарп рассказал в интервью изданию The Sun, что клиенты уже стоят в очереди, чтобы получить ярко-оранжевую капсулу сферической формы, которая гарантированно защитит от самых страшных стихийных бедствий в мире.

Капсулы выживания Survival Capsule / © Survival Capsule

Герметичный корпус капсулы выполнен из авиационного алюминия, что позволяет ей выдерживать сильные удары и не тонуть в воде.

Джулиан Шарп с капсулой выживания в своем магазине в Вашингтоне, США / © Survival Capsule

Survival Capsule планирует выпускать различные капсулы: от маленьких сфер диаметром 1,37 метра, рассчитанных на двух человек, до самых больших диаметром более 2,44 метра — на 10 или 12 пассажиров.

Схема капсулы / © Survival Capsule

Все модели оснащены креслами с ремнями безопасности, баллонами со сжатым воздухом, запасом питьевой воды, системами вентиляции, освещения и туалетом, а также GPS-модулем.