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Стартап Маска получит самый мощный суперкомпьютер в мире

Компания Илона Маска xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ), в скором времени построит самый мощный суперкомпьютер в мире.

Репрезентативное изображение суперкомпьютера / © iStock

Как сообщает издание Interesting Engineering, новая машина, которая называется «гигакомпьютером» (по аналогии с гигафабриками Tesla, где производят электромобили), будет содержать, как минимум в четыре раза больше графических процессоров Nvidia H100, чем крупнейшие существующие суперкомпьютеры.

Стоит отметить, что графические процессоры Nvidia H100 сегодня стали стандартом для микросхем ИИ-центров обработки данных.