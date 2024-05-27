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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +573
Посты: 1478

Американцы показали инновационный грузовик, напоминающий скоростной поезд  

Во время выставки Advanced Clean Transportation (ACT) Expo Kenworth в Лас-Вегасе (США) компания Kenworth показала грузовик SuperTruck2.

Сообщество
# Kenworth
# технологии
SuperTruck2 / © Kenworth Truck Co.
SuperTruck2 / © Kenworth Truck Co.

SuperTruck 2 оснащен двигателем PACCAR MX-11 мощностью 440 лошадиных сил, работающий в паре с 48-вольтовым электрогенератором и 12-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Футуристический дизайн грузовика ориентирован на максимальное снижение аэродинамического сопротивления. Это достигнуто за счет обтекаемых форм и полностью закрытых колес.

SuperTruck2 / © Kenworth Truck Co.
SuperTruck2 / © Kenworth Truck Co.
Салон SuperTruck2 / © Kenworth Truck Co.
Салон SuperTruck2 / © Kenworth Truck Co.
© Kenworth Truck Co.  
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