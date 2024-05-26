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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +858
Посты: 1573

Wayne Enterprises выпустит элегантный гидроцикл в стиле «Бэтмобиля»

Бренд Wayne Enterprises, принадлежащий концерну по производству фильмов и телесериалов Warner Bros, совместно с компанией T3MP3ST разработал электрический гидроцикл в стиле автомобиля Бэтмена. Его выпустят тиражом в 27 экземпляров.

Сообщество
# гидроциклы
# технологии
# транспорт
Stormy Knight / © Wayne Enterprises / T3MP3ST
Stormy Knight / © Wayne Enterprises / T3MP3ST

Изящное четырехметровое судно, изготовленное вручную из углеродного волокна и нержавеющей стали, оснащено электродвигателем мощностью 350 лошадиных сил и способно развивать скорость до 140 километров в час.

Запас хода на одной зарядке оценивают в 120 километров.

Stormy Knight / © Wayne Enterprises / T3MP3ST
Stormy Knight / © Wayne Enterprises / T3MP3ST

Гидроцикл, получивший название Stormy Knight, может вместить до четырех пассажиров, поэтому для Робина там будет достаточно места.

Stormy Knight стоит 250 000 долларов США (примерно 23 миллиона рублей по актуальному курсу).

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