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Аппарат NASA отыскал на Марсе зонд InSight, покрытый пылью и песком

Орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал снимок посадочного аппарата InSight, который работал на поверхности Красной планеты с ноября 2018 года по декабрь 2022-го.

Посадочный модуль InSight в центре снимка / © NASA

Зонд InSight, оснащенный сейсмометром SEIS, занимался изучением внутренней структуры Марса. За время работы аппарат зафиксировал более 1300 марсотрясений, включая самое мощное, которое произошло 4 мая 2022 года, на 1222-й сол (марсианский день) службы модуля: тогда магнитуда достигала 5 по шкале Рихтера.

MRO сделал фотографию InSight, чтобы исследователи смогли проанализировать, насколько быстро созданная на земле техника покрывается марсианской пылью и песком. Так можно будет оценить примерный возраст других изменений на поверхности Красной планеты.