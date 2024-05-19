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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +851
Посты: 1560

В Китае будут ездить беспилотные такси без руля и педалей уже в этом году

Китайская технологическая компания Baidu собирается запустить в эксплуатацию беспилотные электромобили Baidu Apollo RT6 без руля и педалей. 

Сообщество
# беспилотники
# Китай
# технологии
Беспилотный электромобиль Baidu Apollo RT6 без руля и педалей / © Baidu
Беспилотный электромобиль Baidu Apollo RT6 без руля и педалей / © Baidu

Как сообщило издание CarNewsChina, на улицы города Ухань выедут около 1000 беспилотных такси до конца 2024 года.

Беспилотный электромобиль Baidu Apollo RT6 без руля и педалей / © Baidu
Беспилотный электромобиль Baidu Apollo RT6 без руля и педалей / © Baidu

Для пассажиров в салоне Baidu Apollo RT6 создали самые комфортные условия: четыре отдельных кресла с подогревом, массажем и выдвижными подставками для отдыха ног, а для подачи команд в такси предусмотрено голосовое управление.

Салон Baidu Apollo RT6 / © Baidu
Салон Baidu Apollo RT6 / © Baidu
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Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
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Serge Safarian
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Николай Ц.
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Devaki, спасибо на добром слове! :) Просто я немного вулканолог-любитель, посещал со сбором образцов изверженных пород много вулканов разного типа, как

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