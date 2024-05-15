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Google будет помечать результаты из поиска, сгенерированные ИИ

Компания Google представила обновленную поисковую систему, которая будет отдавать предпочтение ответам, созданным искусственным интеллектом, а не ссылкам на информационные сайты. Это изменение, по словам разработчиков, ускорит поиск данных в Сети.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи рассказывает об обновленной поисковой системе Google / © AP Photo / Jeff Chiu

Обновление поисковой системы, которое представили на ежегодной конференции разработчиков Google 14 мая 2024 года, на этой неделе заработает в США: сотни миллионов пользователей увидят ответы, созданные с помощью ИИ американской компании, в верхней части страницы результатов поисковой системы.

Предполагается, что такие ответы будут появляться только тогда, когда технология Google окажется самым быстрым и эффективным способом удовлетворить любопытство человека.

Однако, отметим, что качество такой информации оставляет желать лучшего, ведь ИИ продолжает генерировать фейки. Так, в прошлом году нейросеть Google отказалась показывать достижения белых людей, заменив их на чернокожих.