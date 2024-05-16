В течение двух лет ИИ повлияет на 60% рабочих мест

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева / © David Swanson / File Photo Purchase Licensing Rights

В ближайшие два года искусственный интеллект (ИИ) может повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и на 40% рабочих мест по всему миру, считает Георгиева. По ее словам ИИ обрушивается на мировой рынок труда «как цунами». При правильной подготовке это событие может привести к стремительному росту производительности, однако также есть опасность еще большего распространения дезинформации и увеличения неравенства в обществе.