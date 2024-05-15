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Зонд «Юнона» впервые сфотографировал луну Юпитера Амальтею

Во время мартовского пролета Юпитера космический аппарат «Юнона» с расстояния 265 тысяч километров сделал снимки гигантской планеты, а также сфотографировал ее пятый по размеру спутник Амальтею на фоне Большого красного пятна.

Снимки Юпитера, сделанные зондом «Юнона» 7 марта 2024 года, на которых можно рассмотреть луну газового гиганта Амальтею / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

На снимках можно увидеть крошечную точку, которая попала в кадр, когда зонд фотографировал самую большую планету Солнечной системы. Это и есть Амальтея, запечатленная во время перемещения по орбите вокруг газового гиганта.

Амальтея на фоне Юпитера, снимки сделаны зондом «Юнона» 7 марта 2024 года / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS

Интересно, что «Юнона» впервые засняла Амальтею только во время 59-го пролета Юпитера, 7 марта 2024 года.

В отличие от самых известных спутников Юпитера — Ио, Ганимеда, Европы и Каллисто, — Амальтея имеет неправильную форму (ее длинная ось вдвое больше короткой) и усеяна кратерами. Этому космическому объекту не хватило массы, чтобы сформировать сферу.