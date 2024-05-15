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Blue Origin планирует осуществить пилотируемый полет New Shepard впервые с 2022 года

Компания Джеффа Безоса объявила, что пуск ее ракеты New Shepard с суборбитальной туристической миссией NS-25 состоится 19 мая 2024 года.

Старт New Shepard / © Blue Origin

На борту будут находиться шесть пассажиров: основатель венчурного фонда Industious Ventures Мейсон Энджел, основатель пивоварен Brasserie Mont Blanc Сильвен Хирон, инженер-программист и предприниматель Кеннет Хесс, бывший профессиональный аудитор Кэрол Шаллер, соучредитель медицинского центра Preserve Life Corp Гопи Тотакура и 90-летний бывший летчик-испытатель Эд Дуайт.

New Shepard — одноступенчатая ракета-носитель и спускаемая капсула, вмещающая шесть человек — рассчитана как на полеты с космическими туристами, так и на отправку полезной нагрузки.

Последний полет New Shepard с экипажем (NS-22) состоялся в августе 2022 года. Месяц спустя во время исследовательской миссии у New Shepard произошла аномалия, приведшая к разрушению ракеты, однако капсула благополучно вернулась на Землю.

Blue Origin приостановила полеты New Shepard, пока исследовала причины аварии, которые инженеры связали с чрезмерным износом сопла единственного двигателя ракеты BE-3PM. Затем в декабре 2023 года New Shepard благополучно осуществил беспилотный суборбитальный полет.