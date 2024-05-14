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«Электрическая аномалия» помешала завершить криотест Starship

Во время криогенных испытаний прототипа Starship S31 на «Звездной базе» компании SpaceX в Техасе возникла «электрическая аномалия».

Инженеры SpaceX осматривают Starship S31 / © StarshipGazer

Инженеры компании Илона Маска пытаются выяснить причины инцидента, которые привели к возгоранию электропроводки, а также оценить, как аномалия скажется на ходе работ.

Хотя этот инцидент может вызвать обеспокоенность, важно признать, что подобные неудачи — неотъемлемая часть испытаний и разработки ракет.

© LabPadre Space