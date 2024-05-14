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Китайцы представили дешевую версию гибкого робота-гуманоида

Китайская робототехническая компания Unitree Robotics представила собственного гуманоидного робота, который по своему функционалу не сильно отстает от американских роботов, но стоит значительно дешевле.

Робот G1 демонстрирует свою гибкость / © Unitree Robotics

Речь идет о человекоподобном роботе G1, который получил от 23 до 43 степеней свободы (в зависимости от комплектации). Скорость его движения составляет 7,2 километров в час, а время автономной работы от аккумулятора — около двух часов. Робот весит почти 35 килограммов и способен складываться в компактный параллелепипед размерами 690 × 450 × 300 миллиметров для транспортировки.

Робот G1 компактно сложен для транспортировки / © Unitree Robotics

Робот G1 способен колоть грецкие орехи, держать паяльник и открывать бутылки. При этом его цена начинается всего от 16 тысяч долларов США (или почти 1,46 миллионов рублей по текущему курсу). Для сравнения робо-собака компании Boston Dynamics стоит в четыре раза дороже, а цена человекоподобного робота H1 начинается от 90 тысяч долларов США.

© Unitree Robotics