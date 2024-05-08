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Китайский зонд «Чанъэ-6» вышел на окололунную орбиту
Информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило, что автоматическая станция «Чанъэ-6» выполнила окололунное торможение и успешно вышла на окололунную орбиту.
Почти месяц китайский зонд будет вращаться вокруг Луны, а затем приступит к главной задаче полета — доставке грунта с обратной стороны естественного спутника на нашу планету.
Дальнейший график работы зонда «Чанъэ-6» выглядит так:
- 1 июня — отделение посадочного аппарата от орбитального отсека;
- 2 июня — посадка на обратной стороне Луны, забор образцов;
- 4 июня — старт взлетной ступени с образцами реголита;
- 6 июня — стыковка взлетной ступени и орбитального аппарата, перегрузка образцов в возвращаемый аппарат;
- 20 июня — старт возвращаемого аппарата в сторону Земли;
- 25 июня — возвращение на Землю.
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