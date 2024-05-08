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Николай Головин
Николай Головин
13 минут назад
Рейтинг: +149
Посты: 304

Китайский зонд «Чанъэ-6» вышел на окололунную орбиту

Информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило, что автоматическая станция «Чанъэ-6» выполнила окололунное торможение и успешно вышла на окололунную орбиту.

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
# Чанъэ-6
«Чанъэ-6» на окололунной орбите, взгляд художника / © CNSA
«Чанъэ-6» на окололунной орбите, взгляд художника / © CNSA

Почти месяц китайский зонд будет вращаться вокруг Луны, а затем приступит к главной задаче полета — доставке грунта с обратной стороны естественного спутника на нашу планету.

Дальнейший график работы зонда «Чанъэ-6» выглядит так:

  • 1 июня — отделение посадочного аппарата от орбитального отсека;
  • 2 июня — посадка на обратной стороне Луны, забор образцов;
  • 4 июня — старт взлетной ступени с образцами реголита;
  • 6 июня — стыковка взлетной ступени и орбитального аппарата, перегрузка образцов в возвращаемый аппарат;
  • 20 июня — старт возвращаемого аппарата в сторону Земли;
  • 25 июня — возвращение на Землю.
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