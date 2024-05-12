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Американский ресторан Chipotle тестирует роботов для нарезки авокадо

Сеть ресторанов общего питания Chipotle тестирует робота «Автокадо», умеющего нарезать авокадо и удалять из него косточки.

Изъятие обработанных фруктов / © newsroom.chipotle.com

Американская сеть ресторанов быстрого питания Chipotle тестирует робота под названием Autocado («Автокадо»).

Сотрудник загружает в машину 11,3 килограмма авокадо, затем машина автоматически разрезает фрукты на две части, удаляет косточки, снимает кожуру и высыпает мякоть в стальную миску внизу. После этого человек забирает миску, добавляет специи и собственноручно все смешивает, делая соус гуакамоле.

Загрузка авокадо в автокадо / © newsroom.chipotle.com

Представители Chipotle отметили, что такая автоматизация сократит время производства гуакамоле в два раза, повысит эффективность очистки, а также позволит сотрудникам сконцентрироваться на обслуживании клиентов.

Скорее всего, процесс механизации связан и с недавним повышением минимального размера оплаты труда в Калифорнии.