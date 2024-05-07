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В США стартуют поставки электросамолетов Helix, на которых можно летать без лицензии
Калифорнийская компания Pivotal с июля 2024 года начнет поставлять электрический самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) Helix своим клиентам. Этим одноместным летательным аппаратом можно управлять без лицензии пилота.
Helix стал частью первой волны СВВП, которые, как ожидается, появятся на рынке в течение следующих трех лет. Это персональный летательный аппарат (термин из классификации Федерального управления гражданской авиации США), для полета которого не нужна лицензия пилота.
Однако есть некоторые ограничения. К примеру, на таких самолетах нельзя летать над районами плотной застройки. Аппараты должны весить менее 115 килограммов и иметь ограничение максимальной скорости 100 километров в час.
Helix имеет восемь фиксированных винтов, распределенных между парой тандемных крыльев, что позволяет летать со скоростью до 96 километров в час. Электросамолет получил аккумулятор емкостью восемь киловатт-часов, благодаря которому за раз можно преодолевать расстояние до 32 километров.
Компания Pivotal уже принимает заказы на Helix. Стоимость СВВП начинается от 190 тысяч долларов США (чуть больше 17 миллионов рублей по актуальному курсу).
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