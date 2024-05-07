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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +562
Посты: 1196

Саудовская Аравия показала новые рендеры и ход строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

На официальной странице агентства развития территории Саудовской Аравии NEOM в социальной сети Х опубликовали новый видеоролик со строительной площадки горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) у Красного моря.

Сообщество
# The Line
# Зеркальная линия
# небоскрёбы
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Гавань «Зеркальной линии» / © NEOM
Гавань «Зеркальной линии» / © NEOM

Также NEOM представило несколько новых рендеров «Зеркальной линии», на которых особое внимание уделили гавани будущего мегаполиса-антиутопии

Гавань «Зеркальной линии» / © NEOM
Гавань «Зеркальной линии» / © NEOM
«Зеркальная линия» / © NEOM
«Зеркальная линия» / © NEOM
© NEOM
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# атмосфера Венеры
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# дети
# криоперенос
# лейкемия
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# перенос эмбриона
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Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
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Александр, https://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10980202

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Alexander Nazarov
7 часов назад
Артем, это да, но есть разумные рамки. Если расследования покажут откровенную халатность, например, в соблюдении элементарных норм безопасности...

Сотрудники SpaceX получают травмы гораздо чаще, чем в среднем по отраслиСотрудники SpaceX получают травмы гораздо чаще, чем в среднем по отрасли

Alexander Nazarov
8 часов назад
Иван, если и отправят, то для испытаний ходовой, брони и работы некоторых узлов электроники, например. Всё "вкусненькое" и секретное снимут.

Американское военное агентство DARPA испытало робот-танкАмериканское военное агентство DARPA испытало робот-танк

Alex D.
9 часов назад
Эх, обидно, была бы вторая пригодная для жизни планета, может быть даже обитаемая - как бы это повлияло на нашу цивилизацию, какая была бы

Астрономы объяснили, как Венера так быстро потеряла воду из атмосферыАстрономы объяснили, как Венера так быстро потеряла воду из атмосферы

Александр Березин
11 часов назад
Сергей, англичане слетали в будущее, получили зарин, которого у них до 1950-х не было ( https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Maddison ), и пообещали Гитлеру залить им

Россия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных силРоссия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных сил

Александр Березин
11 часов назад
Иван, нерабочий план. Там не совсем туристы -- Поларис Даун нацелен на эксперименты, в т.ч. в интересах SpaceX. Один из ключевых экспериментов --

SpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельностиSpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельности

Иван Колупаев
11 часов назад
Дмитрий, ну таки да - угроза применения аналогичного оружия работала и тогда и сейчас. Собственно на этом и держится мир почти уже 80 лет. Увы,

Россия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных силРоссия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных сил

Сергей Сфыеду
11 часов назад
Насколько корректно относить Восточное Чжоу к бронзовому веку? Если я правильно понял, китайцы того времени не только изготовляли бронзу, но и

Китайцы бронзового века отлучали детей от груди раньше, если выращивали зерноКитайцы бронзового века отлучали детей от груди раньше, если выращивали зерно

Сергей Сфыеду
13 часов назад
Дмитрий, говорят, англичане пообещали залить Германию зарином, вот и не применил. Хотя в Аджимушкае защитников травили ОВ.

Россия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных силРоссия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных сил

Дониеров Аслиддинхон
14 часов назад
Раушан, пиривет всем, нащальника

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Дмитрий Глебов
15 часов назад
А почему Гитлер не использовал химическое оружие?

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Владимир Головлёв
15 часов назад
Тонкий и Логичный ответ на неадекватные угрозы ввода войск на Украину со стороны разных представителей НАТО, сначала Макрона, а и теперь и

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Иван Колупаев
15 часов назад
Александр, Маск носится с идеей сделать единый скафандр для всего. Так что это часть плана 😉 А этот полет у него туристический и похоже для выгула

SpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельностиSpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельности

Александр Березин
16 часов назад
Иван, "Беркут" на фоне скафандра Маска выглядит значительно лучше -- там был ранец с системой жизнеобеспечения. Тут же, если исходить из имеющихся

SpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельностиSpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельности

Артем Каримов
16 часов назад
Может когда нибудь роботы и будут делать что то похожее на человеческий труд, но пока ерунда какая то. Это видео тому подтверждением

Видео: Tesla показала процесс обучения робота Optimus Видео: Tesla показала процесс обучения робота Optimus 

Max Power
17 часов назад
И зачем им это нато, этот инструмент холодной войны, да еще агрессивно расширяющийся.. некоторым западным странам мир - что яд... тепла и света вам

Россия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных силРоссия впервые в истории проведет учения нестратегических ядерных сил

Иван Колупаев
17 часов назад
Айгуль, по некоторым прикидкам высота вавилонской башни навряд ли превышала 100 метров. Если этого достаточно чтоб разгневать Бога то конец света

Китайцы помогут построить самое высокое здание в миреКитайцы помогут построить самое высокое здание в мире

Иван Колупаев
18 часов назад
Да не полетят они никуда в 2025. А на более долгий срок и вовсе загадывать сложновато.

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Иван Колупаев
19 часов назад
Alexander, да наоборот самое прекрасное место для испытаний. Бритты вот не стесняются и собираются послать туда свои Dragon Fie (мобильные лазеры) именно с

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