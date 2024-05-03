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Аппараты NASA помогут выяснить, какая радиационная защита нужна людям на Марсе
В 2024 году активность нашей звезды достигнет пика, что предоставит редкую возможность выяснить, как солнечные вспышки могут повлиять на роботов, работающих на Марсе.
Магнитное поле в значительной степени защищает Землю от последствий солнечных вспышек. Но Красная планета давно утратила магнитное поле и стала уязвима для энергетических частиц Солнца.
Насколько интенсивной становится солнечная активность на Марсе? Именно на этот вопрос планируют ответить исследователи, прежде чем отправить людей на другую планету. Среди прочего сначала надо выяснить, какая радиационная защита потребуется астронавтам.
Наблюдать за вспышками и солнечными частицами с орбиты Марса будет американская автоматическая межпланетная станция для исследования атмосферы Красной планеты MAVEN (Mars Atmosphereand Volatile EvolutioN). Когда же частицы достигнут поверхности Марса, в дело вступит марсоход Curiosity, который с помощью детектора радиационной оценки поможет ученым понять, как радиация разрушает молекулы на основе углерода. Этот прибор также даст NASA представление о том, какую защиту от радиации могут ожидать астронавты, используя для этого естественные марсианские пещеры или скалы.
Уральские ученые выяснили, что люди старшего возраста, принимающие пищу с достаточным содержанием мелатонина, имеют более высокую удовлетворенность жизнью и положительный эмоциональный фон. Кроме того, по словам исследователей, мелатонин снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний и, как следствие, улучшает качество жизни человека.
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Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для Naked Science.
Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
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