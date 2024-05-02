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В Чили открылась самая высокая астрономическая обсерватория в мире

В Андах недавно открыли Атакамскую обсерваторию Токийского университета. Она расположена на высоте 5640 метров над уровнем моря и стала самым высоким астрономическим наблюдательным пунктом в мире.

Новая обсерватория в Андах / © TAO Project

Строительство обсерватории шло целых 18 лет — первый камень в фундамент будущего дома астрономов заложили в уже далеком 2006 году.

Ученые планируют использовать обсерваторию дляизучения эволюции галактик в ранней Вселенной. Главным инструментом для наблюдений и исследований станет зеркало диаметром 6,5 метра.