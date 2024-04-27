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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Сегодня, 11:59
Рейтинг: +828
Посты: 1526

Видео: торнадо бушует в трех штатах США

Двадцать миллионов человек проживают в штатах Небраска, Айова и Техас, которые находятся под угрозой торнадо после усилившихся ливней. 

Сообщество
# природа
# США
# торнадо
Торнадо в Небраске / © KARE 11
Торнадо в Небраске / © KARE 11

В пятницу, 26 апреля зарегистрировали по меньшей мере 25 торнадо. Однако, как предупреждают синоптики, стихийное бедствие достигнет пика мощности 27-го числа. Помимо сильных порывов ветра, ожидается град.

© KARE 11
 © Texas Storm Chasers 
© LiveNOW from FOX
© CBS Evening News
© NBC News 
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