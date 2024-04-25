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Вакцины спасли примерно 154 миллиона жизней за полвека, сообщила ВОЗ
За последние 50 лет глобальные усилия по иммунизации помогли спасти около 154 миллионов жизней. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.
В исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet , ВОЗ представила всесторонний анализ воздействия вакцин против 14 заболеваний, включая дифтерию, гепатит В, корь, туберкулез, желтую лихорадку, коклюш и полиомиелит, которые способствовали снижению младенческой смертности на 40% во всем мире.
Благодаря вакцинации против полиомиелита сегодня свыше 20 миллионов человек могут ходить.
«Вакцинами была искоренена оспа, полиомиелит оказался на грани искоренения. Благодаря разработке в последнее время вакцин против таких болезней, как малярия и рак шейки матки, мы отодвигаем границы болезней», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
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