Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Японский аппарат SLIM в третий раз сумел пережить лунную ночь

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) 23 апреля сообщили в социальной сети Х (бывший Twitter), что им удалось установить связь с лунным посадочным модулем SLIM, который пережил лунную ночь третий раз подряд.

Макет японского аппарата SLIM / © JAXA

Напомню, что 19 января 2024 года японский аппарат SLIM во время посадки на Луну потерял часть сопла одного из двигателей, что привело к неполному гашению боковой скорости и, как следствие, прилунению модуля «на голову». Но, невзирая на эту проблему, аппарат смог получать энергию от солнца, передавать данные на Землю и уже пережил три лунные ночи, когда температура на естественном спутнике Земли падает до минус 173 градусов Цельсия.