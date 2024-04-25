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Калифорния столкнулась с переизбытком электроэнергии

Калифорния, которая получает более четверти электроэнергии от солнечных панелей, сегодня столкнулась с ее переизбытком. В солнечные дни поступает так много энергии, что цены на нее могут упасть до отрицательной отметки, сообщает The Washington Post.

Частный дом в Калифорнии с солнечными панелями на крыше / © Tesla

Солнечную энергию, в отличие от энергии, получаемой из ископаемого топлива, трудно учесть, а это означает, что операторы электросетей не могут контролировать и с трудом прогнозируют, сколько энергии у них появится.

Этот процесс проявляется в так называемой «чистой нагрузке»: общий спрос на электроэнергию минус энергия, поставляемая солнечной энергией и другими возобновляемыми источниками энергии. В этом уравнении остается только количество энергии из традиционных источников, которое CAISO, калифорнийскому сетевому оператору, придется подавать в электрическую систему.

Утром, когда все встают, спрос высок. Но к полудню солнце светит, и солнечная энергия может обеспечить почти всю необходимую электроэнергию, что приводит к резкому падению цен.

Вроде бы все хорошо, но это также означает, что большая часть этой энергии не используется. По данным Washington Post, 95 процентов из 2,4 миллиона мегаватт-часов потраченной впустую электроэнергии в Калифорнии в 2022 году приходилось на солнечную энергию.

Калифорния отреагировала на это затруднительное положение таким образом, что это вызвало гнев сторонников возобновляемых источников энергии. В прошлом году правительство штата начало платить поставщикам солнечной энергии меньше денег за энергию, которую они передают в сеть. Эта практика известна как «чистый учет». По сути, она делает солнечную энергию менее доступной, ограничивая ее распространение.

В настоящее время CAISO продает часть этой дополнительной электроэнергии соседним штатам.