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На обочине дороги в Огайо заметили животное, истребленное 200 лет назад

В прошлые выходные жители Огайо обнаружили на обочине дороги погибшего зверька, очень похожего на ильку, или куницу-рыболова (Pekania pennanti). В некоторых регионах Соединенных Штатов, в том числе в Огайо, его не видели уже два века из-за полного истребления.

Илька или куница-рыболов (Pekania pennanti) / © Emily Brouwer / wikipedia

Куница-рыболов — хищное млекопитающее семейства куньих, которое, несмотря на свое название, редко питается рыбой. Эти животные обитают в лесах Северной Америки — от гор Сьерра-Невада в Калифорнии до Аппалачей в Западной Виргинии.

Как предполагают исследователи, ильки могли распространиться в Огайо после того, как в соседней Пенсильвании провели программу их реинтродукции (переселение и заселение диких животных определенного вида на территорию). В Пенсильвании же их столько, что руководство штата даже разрешает сезон отлова.