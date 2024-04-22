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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +551
Посты: 1434

SpaceX и Blue Origin показали новые рендеры аппаратов для Луны 

Коммерческие космические компании SpaceX и Blue Origin начали работы над созданием грузовых версий своих лунных посадочных систем (Starship HLS и Blue Moon), которые ведутся в рамках соглашений с NASA.

Сообщество
# Blue Origin
# SpaceX
# космос
# Луна
# технологии
Концепт грузового варианта посадочной системы от SpaceX / © NASA
Концепт грузового варианта посадочной системы от SpaceX / © NASA

Новые модификации будут включать интерфейсы для полезной нагрузки, а также механизмы для развертывания лунных вездеходов, при этом грузовые версии кораблей не будут иметь систем жизнеобеспечения.

Концепт грузового варианта посадочной системы от Blue Origin / © NASA
Концепт грузового варианта посадочной системы от Blue Origin / © NASA
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