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Эксперт: Маск сделает Starship военного назначения

Такое мнение высказал в ходе подкаста для Naked Science Николай Цигикало – инженер-испытатель ракетно-космической отрасли, член-корреспондент Российской инженерной академии.

Фото: Newsweek

Маск сам не раз заявлял, что Starship можно будет использовать не только для выведения грузов на орбиту, но и для суборбитальных космических полетов в любую точки Земли. И Пентагон уже интересуется возможностями Starship для оперативной переброски грузов военного назначения.

Более подробно смотрите в подкасте «С точки зрения науки» от Naked Science.

Видео: Naked Science