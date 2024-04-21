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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +543
Посты: 1178

Концепты: электрические спорткары будущего

Нидерландская транснациональная корпорация Stellantis NV объявила победителей конкурса Drive for Design 2024 года, которые изобразили футуристический «электромобиль мечты» Lancia.

Сообщество
# Stellantis
# концепты
# электромобили
Концепт Lancia Zero / © Rohan Seiber
Концепт Lancia Zero / © Rohan Seiber

Дизайнер Рохан Зайбер занял первое место со своим концептом Lancia Zero. Это электрический спортивный автомобиль, отличающийся клиновидной формой и большим задним антикрылом со встроенными фарами.

Концепт Lancia Zero, занявший первое место в конкурсе Drive for Design 2024 / © Rohan Seiber
Концепт Lancia Zero, занявший первое место в конкурсе Drive for Design 2024 / © Rohan Seiber

Райан Паниццоли расположился на втором месте с безымянным лифтбеком. 

Концепт Lancia, получивший второе место в конкурсе Drive for Design 2024 / © Ryan Panizzoli
Концепт Lancia, получивший второе место в конкурсе Drive for Design 2024 / © Ryan Panizzoli

Третье место досталось Оуэну Бронсону, создавшему Lancia Pugnale, которую позиционируют как современную интерпретацию концепта Stratos Zero 1970 года. 

Концепт Lancia Pugnale, получивший третье место в конкурсе Drive for Design 2024 / © Owen Bronson
Концепт Lancia Pugnale, получивший третье место в конкурсе Drive for Design 2024 / © Owen Bronson
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