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Маск заявил, что предвидел поражение Украины

Илон Маск прокомментировал пост одного из пользователей социальной сети X, который выложил скриншоты двух статей издания Politico, посвященных конфликту на Украине. Если 21 июня 2023 года СМИ писало, что «Украина побеждает» то теперь — «Украина движется к поражению».

Илон Маск / © Getty Images

«Это легко было предсказать. На самом деле, я это предсказал», — написал Маск в комментарии.

В статье Politico, которая вышла 17 апреля 2024 года, речь идет о дефиците боеприпасов и боевого духа у солдат ВСУ, а также уклонении молодых украинцев от призыва. По словам автора материала, если ситуация не изменится, линия фронта рухнет уже летом.