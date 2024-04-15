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Израиль потратил как минимум миллиард долларов на перехват иранских ракет и беспилотников

Бывший советник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рам Аминах сообщил, что использование систем ПРО и ПВО для отражения атаки Ирана могло стоить от четырех до пяти миллиардов шекелей, то есть от одного до 1,3 миллиарда долларов (более 120 миллиардов рублей).

Израильская система ПВО «Железный купол» в действии / © / Amir Cohen / REUTERS

Массивная ракетная атака Ирана в ночь на 14 апреля была остановлена ​​современными израильскими системами обороны. ЦАХАЛ утверждает, что смогла перехватить 99 процентов целей, притом что по Израилю было выпущено не менее 170 беспилотников и 150 крылатых и баллистических ракет.

Часть иранских БЛА, пролетавших над воздушным пространством Сирии, были сбиты израильскими и американскими истребителями.