Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Израиль потратил как минимум миллиард долларов на перехват иранских ракет и беспилотников
Бывший советник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рам Аминах сообщил, что использование систем ПРО и ПВО для отражения атаки Ирана могло стоить от четырех до пяти миллиардов шекелей, то есть от одного до 1,3 миллиарда долларов (более 120 миллиардов рублей).
Массивная ракетная атака Ирана в ночь на 14 апреля была остановлена современными израильскими системами обороны. ЦАХАЛ утверждает, что смогла перехватить 99 процентов целей, притом что по Израилю было выпущено не менее 170 беспилотников и 150 крылатых и баллистических ракет.
Часть иранских БЛА, пролетавших над воздушным пространством Сирии, были сбиты израильскими и американскими истребителями.
В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
Если температура воды в океанах продолжит расти согласно прогнозам, это поставит под угрозу выживание осьминогов. Тепловой стресс способен вызвать у них ухудшение или потерю зрения, а также привести к повышенной смертности самок и эмбрионов, предупредили австралийские биологи.
Французские и американские зоологи проанализировали тысячи часов наблюдений за агрессивным поведением взрослых самцов шимпанзе и бонобо в дикой природе. Результаты количественного сравнения, как отмечают авторы, их удивили.
Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.
В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Армения: в шаге от Бергамо
Путин и пять сложных вопросов о климате: что вытекает из позиции президента?
Угрожает ли людям ИИ?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии