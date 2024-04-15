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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +802
Посты: 1503

Видео: краш-тест Rivian R1T

Команда исследователей из Университета Небраски-Линкольн недавно провела первый в своем роде краш-тест электропикапа Rivian R1T, чтобы лучше понять, подготовлены ли используемые в настоящее время дорожные ограждения США к столкновениям с растущим числом электрических пикапов.

Сообщество
# Rivian
# технологии
# электромобили
Краш-тест Rivian R1T / © The Board of Regents of the University of Nebraska
Краш-тест Rivian R1T / © The Board of Regents of the University of Nebraska

В опубликованном видеоролике представлены испытания, проведенные на скорости 96 километров в час, с участием грузовика Rivian R1T 2022 года выпуска массой более трех тонн. Результаты показали, что Rivian R1T прорвался через многие барьеры, практически не снизив скорость.

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