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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
2 минуты назад
Рейтинг: +300
Посты: 161

В Сети опубликовали кадры перехвата иранских БПЛА и ракет израильскими ВВС

Вчера ночью Иран впервые в истории атаковал территорию Израиля дронами и ракетами выпущенными со своей территории. А сегодня в Сети опубликовали кадры работы израильских ВВС по воздушным целям. 

Сообщество
# БПЛА
# Израиль
# Иран
© Xanderhud Rout / Reddit
© Xanderhud Rout / Reddit

Израиль заявил, что перехватил почти 99% всех целей. Иран в свою очередь отчитался о достижении всех поставленных задач, даже выше ожиданий. Истина скорее всего где-то по середине. 

© Xanderhud Rout / Reddit
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Иван Колупаев
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Roman Markin
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Roman Markin
5 часов назад
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Пять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игрПять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игр

Roman Markin
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Пять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игрПять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игр

Pesos Urugay
5 часов назад
Ну и вообще сложно представить область его возможного применения с таким шасси. Беспилотный и такая фантастически малая грузоподъёмность.

В Китае создали новый большой грузовой БПЛА HH-100В Китае создали новый большой грузовой БПЛА HH-100

Pesos Urugay
6 часов назад
Azret, есть бомбы весом 3т. С умпк. Так что предположу это хорошее воплощение беспилотного кукурузника для доставки полутонны груза. Двигателей два,

В Китае создали новый большой грузовой БПЛА HH-100В Китае создали новый большой грузовой БПЛА HH-100

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