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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +545
Посты: 1422

Бронированное стекло Tesla Cybertruck треснуло во время града

Похоже, не проходит и нескольких дней, как в Сети появляются все новые жалобы от водителей электрического пикапа Tesla на его конструктивные недочеты. На это раз владелец Cybertruck пожаловался на бронированное лобовое стекло.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# технологии
Cybertruck после града / © / xanderhud / Reddit
Cybertruck после града / © / xanderhud / Reddit

Один из владельцев Cybertruck сообщил в социальной сети Reddit, что «лобовое стекло [электромобиля] не выдержало внезапного ливня с градом в Остине [штат Техас, США], остальная часть транспортного средства выглядит нормально».

При этом «ни одна из других машин, припаркованных рядом с Cybertruck, не получила повреждений».

Трещина на стекле Cybertruck / © / xanderhud / Reddit
Трещина на стекле Cybertruck / © / xanderhud / Reddit

На фото, опубликованных в посте, видно, что Cybertruck припаркован на стоянке, а вокруг лежат маленькие шарики ледяного града. На другом снимке запечатлено лобовое стекло электропикапа с трещиной, предположительно, от града.

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