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Опубликованы уникальные кадры ночной охоты леопарда на бабуинов

С драматической сцены ночной охоты африканского леопарда на бабуинов, или желтых павианов (Papio cynocephalus), на высоте 20 метров начинается сериал британского натуралиста Дэвида Аттенборо и BBC «Млекопитающие».

Леопард во время ночной охоты / © BBC Studios

Это первое в мире видео демонстрирует, что леопард способен рассмотреть будущую жертву даже в абсолютной тьме. Хищник перемещается с ветки на ветку и может безошибочно определить расстояние до добычи.

Леопард во время ночной охоты / © BBC Studios

Во время наблюдений за животными команде ученых удалось запечатлеть охоту африканского леопарда на желтого павиана, который, ничего не подозревая, отдыхал на ветке.

© BBC Earth