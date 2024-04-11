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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +275
Посты: 350

Опубликованы уникальные кадры ночной охоты леопарда на бабуинов

С драматической сцены ночной охоты африканского леопарда на бабуинов, или желтых павианов (Papio cynocephalus), на высоте 20 метров начинается сериал британского натуралиста Дэвида Аттенборо и BBC «Млекопитающие».

Сообщество
# видео
# животные
# природа
Леопард во время ночной охоты / © BBC Studios
Леопард во время ночной охоты / © BBC Studios

Это первое в мире видео демонстрирует, что леопард способен рассмотреть будущую жертву даже в абсолютной тьме. Хищник перемещается с ветки на ветку и может безошибочно определить расстояние до добычи.

Леопард во время ночной охоты / © BBC Studios
Леопард во время ночной охоты / © BBC Studios

Во время наблюдений за животными команде ученых удалось запечатлеть охоту африканского леопарда на желтого павиана, который, ничего не подозревая, отдыхал на ветке.

© BBC Earth 
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