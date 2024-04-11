Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Президент США сообщил, кто станет первым не американцем на Луне

Японец станет первым не американцем, ступившим на поверхность Луны, заявил президент США Джо Байден во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон 10 апреля 2024 года.

Высадка астронавтов на Луне в рамках миссии «Артемида III», фантазия художника / © NASA

Ранее администрация Соединенных Штатов уже заявляла о намерении отправить астронавтов — неграждан США на лунную поверхность до конца десятилетия в рамках программы «Артемида». Однако пока не известно, в какой по счету экспедиции примет участие астронавт из Японии.

Напомним, первая миссия, во время которой должна состоятся высадка астронавтов на поверхность естественного спутника Земли («Артемида III»), запланирована на 2026 год. Тогда на Луну должны высадиться первая женщина и первый афроамериканец.