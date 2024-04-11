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Президент США сообщил, кто станет первым не американцем на Луне
Японец станет первым не американцем, ступившим на поверхность Луны, заявил президент США Джо Байден во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон 10 апреля 2024 года.
Ранее администрация Соединенных Штатов уже заявляла о намерении отправить астронавтов — неграждан США на лунную поверхность до конца десятилетия в рамках программы «Артемида». Однако пока не известно, в какой по счету экспедиции примет участие астронавт из Японии.
Напомним, первая миссия, во время которой должна состоятся высадка астронавтов на поверхность естественного спутника Земли («Артемида III»), запланирована на 2026 год. Тогда на Луну должны высадиться первая женщина и первый афроамериканец.
Существует немало методик, помогающих справиться с гневом и схожими негативными эмоциями. Однако многим из них не хватает эмпирических, то есть подтвержденных опытным путем, обоснований. Психологи из Японии в эксперименте показали, как нехитрый прием почти полностью избавил людей от раздражения и злости после нанесенной обиды.
Китайские ученые оценили свои возможности по реализации проекта перспективного космического ядерного реактора электрической мощностью полтора мегаватта. Это установка с жидкометаллическим теплоносителем и газовой турбиной, которая по массе и габаритам умещается на ракете-носителе среднего класса. Несколько прототипов ее критически важных узлов уже прошли успешные наземные испытания. Но многие необходимые технологии требуют либо международного участия, либо интенсивного финансирования для доработки.
На космодроме Восточный на Дальнем Востоке в Амурской области состоится запуск российской ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. Старт запланирован на 12:00 по московскому времени.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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