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Николай Головин
Николай Головин
13 минут назад
Рейтинг: +133
Посты: 269

Израиль впервые применил морскую версию ЗРК «Железный купол» в бою

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила первое боевое применение морской версии ЗРК «Железный купол» под названием C-DOME для перехвата беспилотников в Красном море близ города Эйлат.

Сообщество
# ЗРК
# Израиль
# оружие
# ЦАХАЛ
Израиль осуществил первое боевое применение морской версии ЗРК «Железный купол» / © OSINTdefender
Израиль осуществил первое боевое применение морской версии ЗРК «Железный купол» / © OSINTdefender

Усовершенствованная морская модель «Железного купола», которую используют на израильских корветах класса Sa’ar 6 с 2022 года, получила «боевое крещение» вечером 8 апреля 2024-го. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале.

Возможно, сбитый беспилотник был запущен шиитскими группировками с территории Ирака.

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