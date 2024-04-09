В Италии представили «растущие» кроссовки для детей и подростков

«Растущие» кроссовки 4Steps / © Michele Di Carlo

Предполагается, что кроссовки смогут носить дети и подростки с 6 до 14 лет, а их родителям не придется каждый год покупать своему ребенку новую обувь. Хотя, скорее всего, вряд ли даже такая инновационная обувь переживет больше двух сезонов, ведь все родители знают, как «горит» одежда на их чадах.

«Растущие» кроссовки 4Steps / © Michele Di Carlo

«Растущие» кроссовки 4Steps / © Michele Di Carlo

© Michele Di Carlo