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Николай Головин
Николай Головин
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Посты: 264

«Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» 

В начале апреля 2024 года космический аппарат «Вояджер-2» (Voyager 2) обогнал зонд «Пионер-10» (Pioneer 10) и стал вторым по удаленности от Земли объектом, созданным людьми. Первое место сохраняет брат-близнец «Вояджера-2» — автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1» (Voyager 1).

Сообщество
# NASA
# Voyager
# космос
Траектории движения космических аппаратов «Вояджер-1», «Вояджер-2», «Пионер-10», «Пионер-11» и «Новые горизонты» / © NASA
Траектории движения космических аппаратов «Вояджер-1», «Вояджер-2», «Пионер-10», «Пионер-11» и «Новые горизонты» / © NASA

По данным портала Heavens-above, по состоянию на 4 апреля 2024 года «Вояджер-2» находится на расстоянии 136,214 астрономической единицы (или 20 377 миллионов километров) от Земли, а «Пионер-10» — на расстоянии 136,193 астрономической единицы (20 374 миллиона километров).

«Пионер-10», который запустили в 1972 году (на пять лет раньше «Вояджера-2») стал первым в истории космическим аппаратом, пересекшим пояс астероидов и выполнившим пролет Юпитера. Связь с зондом утратили в начале 2003 года.

«Вояджер-2», пролетевший около всех планет-гигантов Солнечной системы, до сих пор работает и присылает научные данные на Землю.

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