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OpenAI создала инструмент для копирования голоса любого человека

Логотип OpenAI / © OpenAI

В OpenAI сообщили, что новая модель способна воссоздать голос любого человека на основе 15-секундного аудиообразца.

Судя по примерам, Voice Engine может генерировать эмоциональную и выразительную речь, которая звучит крайне реалистично. Новая технология также позволяет озвучить текст на разных языках, используя «клонированный» голос.

Инструмент Voice Engine уже вызвал тревогу у экспертов: они опасаются потока информационной мистификации и дезинформации, сгенерированных с помощью новой модели. Но представители OpenAI заверили общественность, что они «внедрили ряд мер безопасности, включая водяные знаки для отслеживания происхождения любого звука, генерируемого Voice Engine, а также упреждающий мониторинг того, как используется модель».