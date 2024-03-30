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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
1 час назад
Рейтинг: +256
Посты: 335

Одно из самых редких растений посадили в секретном месте

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании высадили в дикой природе три десятка кустарников кизильника дикого (Cotoneaster cambricus) — одного из самых редких растений в мире.

Сообщество
# природа
# растения
Кизильник дикий (Cotoneaster cambricus) / © Matthew Jones via iNaturalist, CC BY 4.0
Кизильник дикий (Cotoneaster cambricus) / © Matthew Jones via iNaturalist, CC BY 4.0

Особенность этого вида заключается в том, что его смогли обнаружить лишь в нескольких изолированных местах вдоль скал в Северном Уэльсе. Хотя всего пару веков назад популяция этого растения была довольно обширной, на сегодня чрезмерный сбор Cotoneaster cambricus и выпас домашнего скота привели почти к полному его исчезновению.

Сотрудники Честерского зоопарка высаживают кизильник дикий / © Chester Zoo
Сотрудники Честерского зоопарка высаживают кизильник дикий / © Chester Zoo

Чтобы спасти вид и расширить его популяцию, работники Честерского зоопарка начали выращивать кизильник в своем учреждении, а затем возвращать в дикую природу.

Однако места, где были высажены растения, держатся в строгом секрете и тщательно подбираются исходя из потребностей этого редкого и исчезающего вида. Благодаря работе людей остается надежда, что кустарники кизильника дикого продолжат расти.

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