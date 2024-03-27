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Новый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператора

Китайская компания DJI анонсировала максимально автономный дрон Dock 2, который может работать в автоматическом режиме в течение шести месяцев.

Новый автономный дрон и его платформа / © DJI

Новый беспилотник Dock 2 способен проводить съемку или инспекцию объектов благодаря интеллектуальной системе, обслуживать которую надо только раз в шесть месяцев.

Беспилотник Dock 2 / © DJI

Все, что требуется от человека, — это разместить дрон с платформой в определенной местности и задать параметры работы. Остальное беспилотник сделает сам, а после того, как у него закончится заряд, вернется на платформу запитать аккумулятор. Сама платформа способна заряжаться по беспроводной сети.

Беспилотник Dock 2 / © DJI

Оператор загружает задание дрону / © DJI