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«Джеймс Уэбб» запечатлел рождение звезд в карликовой галактики

Рождение звезд в галактики I Zwicky 18 / © ESA / Webb, NASA, CSA, A. Hirschauer, M. Meixner et al.

На снимке I Zwicky 18, которая находится на расстоянии 59 миллионов световых лет от Земли по направлению к созвездию Большой Медведицы, заметны две яркие области — регионы активного звездообразования, где формируются новые светила.

Интересно, что I Zwicky 18 содержит мало тяжелых элементов, поэтому астрономы считали, что галактике очень молода. Ее возраст оценивали в 500 миллионов лет, однако наблюдения телескопа «Хаббл» показали, что в галактике имеются звезды, чей возраст может составлять от одного до десяти миллиардов лет. Таким образом, I Zwicky 18 могла сформироваться тогда, когда и большинство других галактик.

Причина активного звездообразования, по словам астрономов, обусловлена взаимодействием I Zwicky 18 с соседней галактикой. Гравитационные пертурбации могли привести к уплотнению газопылевых облаков, что спровоцировало рождение новых звезд.