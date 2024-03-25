Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский аппарат Nova-C не проснулся после лунной ночи

В районе посадки американского аппарата Nova-C на Луне наступил лунный день, однако инженерам так и не удалось установить с ним связь.

Земля в объективе аппарата Nova-C / © Intuitive Machines

В 20-х числах февраля на Луну сел посадочный модуль Nova-C (или «Одиссей») американской компании Intuitive Machines. Прилунение не было благополучным из-за ошибки инженеров, готовивших аппарат к запуску: у него оказались выключены лазерные дальномеры, необходимые для точной посадки.

В результате специалистам пришлось в экстренном порядке загрузить в аппарат патч, который позволил использовать вместо дальномеров доплеровский лидар NАSА, бывший частью полезной нагрузки, но эти меры не помогли. Модуль снижался быстрее, чем ожидалось, поэтому во время прилунения у Nova-C подломилась одна из опор и он оказался в наклоненном положении, что осложнило связь с Землей.

С 20 марта инженеры Intuitive Machines пытались получить сигнал от Nova-C, однако им это не удалось, поэтому пришлось официально объявить о завершении его миссии.

Между тем прилунившийся в конце января японский модуль, который сел буквально на «голову», смог в конце февраля «проснуться» и ответить на запросы специалистов JAXA. Шансы на то, что аппарат переживет лунную ночь, во время которой температура на естественном спутнике Земли падает до минус 173 градусов Цельсия, были невысоки.