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Ученые нашли новый вид акулы-призрака
Американские исследователи во время донного траления в Андаманском море у побережья Таиланда выловили ранее неизвестный вид акулы-призрака.
Животное, которому присвоили название Chimaera supapae, принадлежит к отряду химерообразных — дальних родственников акул и скатов.
Chimaera supapae отличается массивной головой, огромными глазами, которые занимают более 30% от общего объема головы, и перистыми плавниками.
Представители нового вида акулы-призрака обитают на глубинах не менее 500 метров и прячутся в самых темных водах океана, питаясь донными существами, например ракообразными, моллюсками и червями.
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