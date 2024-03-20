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В SpaceX рассказали, когда Starship может отправиться в новый полет

На конференции Satellite исполнительный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сообщила, что четвертый испытательный полет Starship состоится приблизительно через шесть недель. То есть примерно в начале мая.

Starship отправляется в третий испытательный полет / © SpaceX

Сейчас инженеры анализируют данные, полученные в результате третьего испытательного полета, поэтому в будущем Starship, возможно, потребуются какие-то технические доработки, уточнила Шотвелл. Получение нового разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) тоже займет некоторое время.

Также стало известно, что на этот раз на борту Starship не будет спутников, о чем ранее заявляли некоторые эксперты. Во время четвертой миссии SpaceX постарается возвратить обе ступени своей транспортной системы.