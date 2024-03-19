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В Швеции представили экологически чистый снегоход

Итальянская студия дизайна Pininfarina вместе со шведской промышленной компанией Vidde представила электрический снегоход Alfa, который призван минимизировать выбросы углеводородов в атмосферу.

Электрический снегоход Alfa / © Vidde

Vidde намеревается создать альтернативу бензиновым и дизельным снегоходам, которые производят более чем в два раза больше CO2 за поездку, чем автомобиль с ДВС.

Электрический снегоход Alfa / © Vidde

Снегоход Alfa оснащен электродвигателем мощностью 130 киловатт, а его корпус изготовлен из переработанных и перерабатываемых материалов.

Электрический снегоход Alfa / © Vidde

Особое внимание уделили разработке аккумулятора, способного работать при температуре до минус 35 градусов Цельсия.

Электрический снегоход Alfa / © Vidde