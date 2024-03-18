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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
35 минут назад
Рейтинг: +766
Посты: 1455

SpaceX показала, как Starship должен был войти в атмосферу и как это получилось на самом деле 

Во время третьего испытательного полета транспортной системы Starship верхняя ступень корабля разрушилась на высоте примерно 65-50 километров над Индийским океаном из-за неконтролируемого вращения и неверного входа в атмосферу Земли. 

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Старт Starship / © SpaceX
Старт Starship / © SpaceX

Компания SpaceX показала несколько анимаций реконструкции входа Starship в атмосферу Земли и план того, как это должно было произойти.

Анимация неконтролируемого вращения Starship при попытке входа в атмосферу / © SpaceX
Профиль вращения Starship / © SpaceX
Верный способ входа Starship в атмосферу Земли / © SpaceX
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Sam Dowson
47 минут назад
"На инсулин вообще нет смысла смотреть, если показатели глюкозы в норме." - это с чего так? Есть такой HOMA-индекс, где учитывается и глюкоза и инсулин.

Какие анализы с какой частотой и когда нужно начинать сдавать, чтобы диагностировать опасные заболевания на ранней стадии?Какие анализы с какой частотой и когда нужно начинать сдавать, чтобы диагностировать опасные заболевания на ранней стадии?

Синьёр Помидор
2 часа назад
В парадигме современного образования, достаточно будет "Колобок".

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Юлия Прохорова
2 часа назад
Понравилась фраза «в адекватной медицине анализы не лечат, нужна клиническая картина», полностью согласна. Не знаю, задавался ли вопрос про

Какие анализы с какой частотой и когда нужно начинать сдавать, чтобы диагностировать опасные заболевания на ранней стадии?Какие анализы с какой частотой и когда нужно начинать сдавать, чтобы диагностировать опасные заболевания на ранней стадии?

Александр Macavity
2 часа назад
<> А вы доверяете тому, что говорит педагогика? Я -- не очень. Поясню: эти "оптимальные нормы" вступают в противоречие с моим личным (сорокалетним)

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

vitaldos
3 часа назад
As, ну вот и надо это читать для души. Я в школе многие романы читал, но не мог осознать, что это зачем о чем там речь вообще. Анализ этот глупый

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Анна Бобковская
3 часа назад
Беллетристика — это старинное название всей художественной литературы. В наши дни этим словом обозначают легкую и занимательную художественную

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Babaika iz
3 часа назад
Бук тянется к небу ,уже устарело потому что это было в советском журнале из 80х ...

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Анна Бобковская
3 часа назад
Автор, вы немного не разбираетесь в терминологии. Беллетристикой НЕ является ВСЯ художественная литература. «Война и мир», «Тихий Дон» - это не

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Анна Бобковская
3 часа назад
Я правильно понимаю, что автор статьи считает «Войну и мир» беллетристикой??

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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Boris Andrievsky
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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Boris Andrievsky
6 часов назад
Очень верно и убедительно, спасибо автору!

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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