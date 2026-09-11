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Китай построит единую сеть роев: беспилотники в воздухе, на земле и на море под одним управлением

Китай переходит от крупных группировок однотипных беспилотников к более амбициозной цели — созданию сети, способной координировать беспилотные системы в воздухе, на земле и на море.

Китайская система запуска беспилотников / © CTGN

В недавней статье, опубликованной при участии Китайской корпорации по электронным технологиям (CETC), Институт интеллектуальных технологий этой компании описал рои беспилотников не просто как большое количество летательных аппаратов, действующих совместно. Исследователи рассматривают их как распределенные системы, в которых отдельные платформы обмениваются информацией, координируют действия, самостоятельно принимают локальные решения и в совокупности формируют новые возможности. Эта оценка дает редкое представление о том, как китайские специалисты оценивают нынешнее состояние и перспективы развития роевых технологий в стране.

Китай добился значительного прогресса в создании однородных роев, в которых совместно действуют большие группы однотипных беспилотников. По данным CETC, такие системы уже продемонстрировали возможности децентрализованного построения сетей, динамической реконфигурации и использования адаптивных алгоритмов. Это позволяет группировкам восстанавливать работоспособность после потери отдельных аппаратов, нарушения связи или воздействия радиоэлектронных помех.

CETC выделяет пять возможностей, определяющих способность таких систем эффективно действовать на поле боя: живучесть, ситуационная осведомленность, планирование и принятие решений, выполнение задач, а также автономное обучение и развитие.

В институте отметили, что Китай уже располагает достаточно зрелыми технологиями в ряде этих направлений, однако значительные проблемы пока остаются.

Например, однородные рои, как сообщается, способны перестраивать свои сети и продолжать работу после потери отдельных узлов или нарушения связи. Однако сохранить такую устойчивость, когда различные типы беспилотных систем одновременно действуют в нескольких средах — в воздухе, на земле и на море, — значительно сложнее.

Одно из главных преимуществ роя заключается в способности объединять информацию, поступающую от множества платформ. По данным CETC, распределенные системы наблюдения позволяют сводить воедино данные от нескольких беспилотников и тем самым компенсировать ограничения каждого отдельного аппарата.

Рой может самостоятельно обследовать цели, распознавать замаскированные объекты и определять их местоположение, одновременно формируя более полную картину окружающей обстановки. Однако сами исследователи признают, что обнаружение и идентификация небольших скрытых объектов со слабой сигнатурой становятся значительно сложнее при высокой фоновой зашумленности и интенсивном радиоэлектронном воздействии. Та же проблема характерна и для принятия решений. Китайские роевые системы уже демонстрировали возможности автономного изменения построения, планирования маршрутов, предотвращения столкновений и динамического распределения задач. Однако более сложные функции — например, самостоятельная разработка новых тактических приемов в незнакомой обстановке при противодействии хорошо подготовленного противника — пока находятся на стадии разработки.

CETC рассматривает в качестве конечной цели создание гетерогенного всесредного роя, в котором различные беспилотные платформы смогут взаимодействовать в воздухе, на суше и на море.

В перспективе это позволит объединить в одной сети воздушные беспилотники, наземные машины и морские аппараты, каждый из которых сможет предоставлять собственные сенсоры, средства передвижения и полезную нагрузку. Вместо независимых систем они будут работать как элементы единого комплекса. Однако добиться этого значительно сложнее, чем координировать группу одинаковых беспилотников. Разные платформы имеют различные требования к каналам связи, сенсоры, характеристики движения и условия эксплуатации. Кроме того, они должны взаимодействовать с воинскими подразделениями разных видов вооруженных сил.

По данным CETC, существующие системы уже способны поддерживать широкий цикл боевого применения — от разведки и радиоэлектронного подавления до нанесения высокоточных ударов и оценки результатов поражения целей. Однако координация между воздушными, наземными и морскими платформами, а также способность адаптироваться к действиям различных видов войск пока остаются проблемными направлениями.

В институте также отметили, что искусственный интеллект для роевых систем постепенно переходит от жестко заданных программ к адаптивной оптимизации и накоплению опыта с использованием обучения с подкреплением и итеративного противоборства. При этом полностью автономное развитие систем в реальном времени и более совершенные формы коллективного интеллекта остаются перспективными задачами.

Предлагаемая CETC схема развития выглядит достаточно четко: сначала довести до зрелости системы, состоящие из однотипных беспилотников, затем решить технические проблемы взаимодействия различных платформ и, наконец, объединить беспилотные системы разных типов в единую сеть, способную действовать в различных средах.