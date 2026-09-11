  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
11 сентября, 06:55
Рейтинг: +5
Посты: 4

Китай построит единую сеть роев: беспилотники в воздухе, на земле и на море под одним управлением

Китай переходит от крупных группировок однотипных беспилотников к более амбициозной цели — созданию сети, способной координировать беспилотные системы в воздухе, на земле и на море.

Сообщество
# беспилотники
# дроны
# Китай
# оружие
Китайская система запуска беспилотников / © CTGN
Китайская система запуска беспилотников / © CTGN

В недавней статье, опубликованной при участии Китайской корпорации по электронным технологиям (CETC), Институт интеллектуальных технологий этой компании описал рои беспилотников не просто как большое количество летательных аппаратов, действующих совместно. Исследователи рассматривают их как распределенные системы, в которых отдельные платформы обмениваются информацией, координируют действия, самостоятельно принимают локальные решения и в совокупности формируют новые возможности. Эта оценка дает редкое представление о том, как китайские специалисты оценивают нынешнее состояние и перспективы развития роевых технологий в стране.

Китай добился значительного прогресса в создании однородных роев, в которых совместно действуют большие группы однотипных беспилотников. По данным CETC, такие системы уже продемонстрировали возможности децентрализованного построения сетей, динамической реконфигурации и использования адаптивных алгоритмов. Это позволяет группировкам восстанавливать работоспособность после потери отдельных аппаратов, нарушения связи или воздействия радиоэлектронных помех.

CETC выделяет пять возможностей, определяющих способность таких систем эффективно действовать на поле боя: живучесть, ситуационная осведомленность, планирование и принятие решений, выполнение задач, а также автономное обучение и развитие.

В институте отметили, что Китай уже располагает достаточно зрелыми технологиями в ряде этих направлений, однако значительные проблемы пока остаются.

Например, однородные рои, как сообщается, способны перестраивать свои сети и продолжать работу после потери отдельных узлов или нарушения связи. Однако сохранить такую устойчивость, когда различные типы беспилотных систем одновременно действуют в нескольких средах — в воздухе, на земле и на море, — значительно сложнее.

Одно из главных преимуществ роя заключается в способности объединять информацию, поступающую от множества платформ. По данным CETC, распределенные системы наблюдения позволяют сводить воедино данные от нескольких беспилотников и тем самым компенсировать ограничения каждого отдельного аппарата.

Рой может самостоятельно обследовать цели, распознавать замаскированные объекты и определять их местоположение, одновременно формируя более полную картину окружающей обстановки. Однако сами исследователи признают, что обнаружение и идентификация небольших скрытых объектов со слабой сигнатурой становятся значительно сложнее при высокой фоновой зашумленности и интенсивном радиоэлектронном воздействии. Та же проблема характерна и для принятия решений. Китайские роевые системы уже демонстрировали возможности автономного изменения построения, планирования маршрутов, предотвращения столкновений и динамического распределения задач. Однако более сложные функции — например, самостоятельная разработка новых тактических приемов в незнакомой обстановке при противодействии хорошо подготовленного противника — пока находятся на стадии разработки.

CETC рассматривает в качестве конечной цели создание гетерогенного всесредного роя, в котором различные беспилотные платформы смогут взаимодействовать в воздухе, на суше и на море.

В перспективе это позволит объединить в одной сети воздушные беспилотники, наземные машины и морские аппараты, каждый из которых сможет предоставлять собственные сенсоры, средства передвижения и полезную нагрузку. Вместо независимых систем они будут работать как элементы единого комплекса. Однако добиться этого значительно сложнее, чем координировать группу одинаковых беспилотников. Разные платформы имеют различные требования к каналам связи, сенсоры, характеристики движения и условия эксплуатации. Кроме того, они должны взаимодействовать с воинскими подразделениями разных видов вооруженных сил.

По данным CETC, существующие системы уже способны поддерживать широкий цикл боевого применения — от разведки и радиоэлектронного подавления до нанесения высокоточных ударов и оценки результатов поражения целей. Однако координация между воздушными, наземными и морскими платформами, а также способность адаптироваться к действиям различных видов войск пока остаются проблемными направлениями.

В институте также отметили, что искусственный интеллект для роевых систем постепенно переходит от жестко заданных программ к адаптивной оптимизации и накоплению опыта с использованием обучения с подкреплением и итеративного противоборства. При этом полностью автономное развитие систем в реальном времени и более совершенные формы коллективного интеллекта остаются перспективными задачами.

Предлагаемая CETC схема развития выглядит достаточно четко: сначала довести до зрелости системы, состоящие из однотипных беспилотников, затем решить технические проблемы взаимодействия различных платформ и, наконец, объединить беспилотные системы разных типов в единую сеть, способную действовать в различных средах.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Сен
1000
«Таблетки счастья». Мифология против научных данных про антидепрессанты
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
1200
Языки народов России
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
«Интерстеллар» и наука будущего: от 1960-х годов до наших дней
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Развлечения в Российской империи: от электротеатров и танцующих жуков до спиритических сеансов и увеселительных садов
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Сен
500
Оптика глаза
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
12 Сен
Бесплатно
В Море Москвы
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
12 Сен
Бесплатно
До Луны и обратно
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
13 Сен
500
Человеческое в технике
Политехнический музей
Москва
Лекция
13 Сен
Бесплатно
На языке револьвера и бомб: 30 лет террора в царской России
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 сентября, 12:27
Росатом

В России разработали технологию получения особо чистого германия для детекторов гамма-излучения

Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.

Росатом
# гамма излучение
# германий
# полупроводники
# росатом
# технологии
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
9 сентября, 12:53
Игорь Байдов

Для защиты космических аппаратов предложили использовать алюминиевые «яйца»

Китайские инженеры создали конструкцию из небольших полых алюминиевых элементов, напоминающих яичную скорлупу, и заполнили их водой. Затем разместили между алюминиевыми пластинами и проверили, как такая структура ведет себя при гиперскоростном ударе.

Космонавтика
# защитный материал
# космический мусор
# спутники
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
8 сентября, 12:27
Росатом

В России разработали технологию получения особо чистого германия для детекторов гамма-излучения

Особо чистый германий — полупроводниковый материал с минимальным содержанием примесей, который активно используют в ядерной физике, медицине и оборонной промышленности. Российские ученые предложили новую технологию, позволяющую получить монокристаллы германия особой чистоты.

Росатом
# гамма излучение
# германий
# полупроводники
# росатом
# технологии
8 сентября, 19:25
Елизавета З.

Российского химика Артема Оганова избрали иностранным членом Академии наук Армении

Артем Оганов стал иностранным членом Национальной академии наук Республики Армении. В прошлом этой чести также удостоился физик Юрий Оганесян.

Медиа
# Армения
# российские ученые
# ученые
# Химики
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Rocket Lab выпустила солнечный элемент для спутников с КПД 31,5% без германиевой подложки

    11 сентября, 06:57

  2. На Килауэа зафиксировали уже 39 предвестниковых переливов лавы — эпизод 55 может начаться сегодня

    11 сентября, 06:01

  3. Экспериментальный препарат против Эболы не позволил вирусу проникнуть в клетки

    10 сентября, 18:10

  4. «Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

    10 сентября, 14:47
Выбор редакции

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

9 сентября, 22:44

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
57 минут назад
Ок, уменьшили размеры, ну теперь состыкуйте всё, все границы, а то как-то непонятное пустое пространство. Просто из-за огромного океана нужно

ООН поддержала другую карту мира: Африка на ней в 14 раз больше Гренландии

Илья Зубковский
2 часа назад
Максим, вы не с Мейл.ру случайно пришли? Там местные упоротые любую новость умудрялись в политоту увести в комментариях.

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Viktor Ivanov
2 часа назад
Мне при диабете 2 типа врач посоветовал препарат Квинсента https://kvinsenta.com. В составе тот же семаглутид, что в Оземпике и Семавике. Помогает

Популярный препарат от ожирения оказался эффективен для лечения последствий инсульта

Ник Ткачёв
3 часа назад
Сотни лет использовали Меркатора и ни кому это не мешало. Ну нет, африканцы и тут нашли повод ущемиться

ООН поддержала другую карту мира: Африка на ней в 14 раз больше Гренландии

Иван Иванов
4 часа назад
Рарусс, И единственный способом бороться с этой системой по моему мнению это наука. Чем больше общий объём благ в мире , тем меньше у "хозяев"

Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Иван Иванов
4 часа назад
Рарусс, "вы хвалите глобальных миллиардеров ?" Где похвала в моих словах? Эти люди истязают весь мир и гробят по сути человечество, ради своего

Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Рарусс Татрусс
6 часов назад
Иван, вы такой умный , возьмите с полки пирожок. Долгие и типа мудрые портянки написать не трудно , вы хвалите глобальных миллиардеров ? Или смешно

Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Григорий Заигралин
9 часов назад
Сколько у автора детей? :-)

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Иван Иванов
10 часов назад
А всё к тому и идёт. Весь мир впадёт в тотальную зависимость либо от китайцев, либо от американцев в сфере ИИ. Сейчас почти все либо на китайском ИИ

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Иван Иванов
10 часов назад
Юрий, Они объективно хуже, но дешевле. Не та вычислительная мощность у китая чтобы тягаться, они её постоянно наращивают.

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Иван Иванов
10 часов назад
Mikhail, Вы не поняли суть, если человек выполнял много таких работ, значит он был достаточной умный в своей области и ИИ его и других подобных людей

ChatGPT обрушил индустрию написания студенческих работ на заказ в Кении

Иван Иванов
10 часов назад
Иван, " прибыльными для участников они перестали быть давно.." Они не перестали, а только укрепились и очень радикально. Вы кажется не совсем

Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Иван Иванов
11 часов назад
Андрей, "Иван, например, защита от тех, кто хочет на них заработать/ получить прибыль, или по каким-то другим мотивам нападает." Обычно те кто

Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Станислав Голобородов...
11 часов назад
Михаил, вас щас здесь обзовут турбопатриотом и ватником. Нужно жить в комфортном Таллинне,а не в бюджетной и не комфортной Москве (если что,

Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами

Николай Хромов
11 часов назад
ИИ в принципе ничего нового придумать не может. Это просто продвинутый поиск и обработка больших данных. Единственное что он может, это

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Михаил Курдин
13 часов назад
Racsel, как вы недооцениваете японию) в корее также, офисных работников труд не ценится и переработки реально дикие, в японии еще дороже жилье, 1200 это

Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами

Михаил Курдин
13 часов назад
Вот например сеул, я жил там, именно жил. Поесть надо 10 баксов и это без мяса, зато по качеству жизни город на высоте) пробки дичайшие, проезд яб

Рейтинг 100 городов мира, где качество жизни лучше всего сочетается с доступными ценами

Alexander Orsi
13 часов назад
Если только вы не имеете в виду обесценившиеся павловской реформой рубли конца Союза.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Alexander Orsi
13 часов назад
Дмитрий, всё как обычно: нет аргументов - начинаются оскорбления. :) Справка: максимальная пенсия по старости в ссср - 120р (для колхозников после 84г -

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Sam Dowson
13 часов назад
Все так, но только смертность новорожденных мальчиков выше чем у девочек на 20%. Быть зачатым мальчиком - опасно.

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Самые обсуждаемые