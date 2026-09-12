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Фото пилорыла среди морских черепах приняли за работу ИИ — оно победило в конкурсе природы

ИИ-сгенерированные изображения иногда принимают за реальные фотографии, но бывает и наоборот. Так произошло со снимком Мэтта Дикина, запечатлевшего с высоты птичьего полета зеленого пилорыла и морскую черепаху, мирно плывущих рядом. Работа эта победила в итоге на конкурсе Южно-Австралийского музея.

Мэтт Дикин и его фото Ethereal Encounter / © Matt Deakin/ South Australian Museum

Дикин забрал главный приз конкурса Australian Geographic Nature Photographer. При этом, как признался фотограф, кадр он сделал случайно.

Он снимал, как угасающие лучи освещают мелководный риф. Приблизив дрон, он разглядел зеленого пилорыла, который приближался к группе морских черепах. Фотографию он назвал Ethereal Encounter, что можно перевести как «Неземная встреча».

Фотограф отметил, что он едва не упустил кадр. Заряд дрона заканчивался. Когда он приземлился, на нем осталось лишь три процента.

Дикин также рассказал, что несколько человек принимали его фото за ИИ-генерацию. Однако он отметил, что его это не обижает — кадр действительно кажется нереальным.

Ethereal Encounter / © Matt Deakin/ South Australian Museum

Свою работу Дикин представил в категории конкурса «Виды, находящиеся под угрозой исчезновения». К таким видам как раз относится зеленый пилорыл. Кроме того, все работы, участвующие в конкурсе Южно-Австралийского музея, должны иметь отношение к Австралии, Новой Зеландии, Антарктиде и Новой Гвинее.





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